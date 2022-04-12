الدفاع_الروسية: تدمير أكثر من 440 طائرة مسيرة و 2139 مدرعة #أوكرانية #الحرب_العالمية_الثالثة #الحرب_الروسية_الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، قيام القوات المسلحة الروسية بتدمير 443 طائرة بدون طيار و130 طائرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا .

وأضاف كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين بدون طيار في الجو في منطقتي بيرديانسك وميليتوبول إجمالا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وتم تدمير 130 طائرة و99 مروحية و244 صاروخا مضادا للطائرات و443 مركبة جوية بدون طيار و2139 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و241 قاذفة صواريخ متعددة و917 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2046 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة”.

وأوضح كوناشينكوف “خلال الليلة الماضية، دمرت صواريخ جوية وبحرية عالية الدقة: مستودع ذخيرة وحظيرة محمية بالطائرات الأوكرانية في مطار ستاروكونستانتينوف العسكري في منطقة خميلنيتسكي، وكذلك مستودع ذخيرة بالقرب من قرية جافريلوفكا بمنطقة كييف”.