الإحصاء_الخليجي: نسبة التعافي من #كورونا في #السعودية تصل لـ98.1%

كشف مركز الإحصاء الخليجي، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، والتي تجاوزت 112.8 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية وصلت لـ98.1%.

وأوضح مركز الإحصاء عبر «تويتر»، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الإثنين، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (3588363) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (3537659) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (20319) حالة.

وأشار مركز الإحصاء، إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (112874974)، بينما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98.1% وفي دول الخليج مجتمعة 98.6%.