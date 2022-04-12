مصادرة 520 كيلو جرامًا من الأسماك و الخضروات غير صالحة للاستهلاك في جازان

نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال الأسبوع الماضي من شهر رمضان المبارك الحالي، 340 جولة رقابية بمشاركة الجهات الأمنية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمخابز والبسطات المخالفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأبان رئيس بلدية صامطة المهندس أحمد بن عبدالله الحكمي، أنه تم خلال الجولات مصادرة 520 كيلو جرامًا من الأسماك و الخضروات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الباعة الجائلة، مؤكدًا أن البلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من التزام جميع المحال التجارية بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية وتطبيقهم لأقصى معايير السلامة العامة لضمان حماية المستهلك وصحته، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.