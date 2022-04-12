مشهد كوميدي سعودي يسخر من بايدن يثير الجدل بين الأمريكيين

انتشر مقطع من البرنامج التلفزيوني السعودي الساخر “ستوديو 22″ على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن صور الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنه عجوز وعاجز، كما سخر من نائبة الرئيس كامالا هاريس.

و”استوديو 22” هو عرض كوميدي تبثه مجموعة (MBC) ، متاح أيضًا للمشاهدين على منصة البث “شاهد ”

ويصور الموضوع الرئيسي للمقطع الرئيس بايدن كشخصية غير مدركة لما يحيط به ويخلط بين أفريقيا وأسبانيا ، ونسي اسم بوتين، وعرضة للنوم في منتصف الجملة. وفي نهاية المقطع ينام بايدن أخيرًا، وتسحبه الممثلة لشخصية هاريس.

وأثار المقطع على موقع “تويتر” ردودا متنوعة، فيما اعتبر عدد كبير من الأمريكيين أن الصورة واقعية، وتمثل حقا أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واعتبر البعض أن مقدمو البرامج الأمريكيين كانوا يسخرون من الزعماء الأجانب لسنوات، لذا فمن العدل أن يتم الاستهزاء بالولايات المتحدة في المقابل. والعلاقات الأمريكية السعودية ضعيفة حاليًا ، حيث ورد أن محمد بن سلمان تجاهل مكالمات بايدن الهاتفية الأخيرة.