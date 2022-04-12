رسميًا. إيهاب جلال مدربًا لمنتخب مصر خلفًا لكيروش

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم التعاقد مع إيهاب جلال ليتولى تدريب منتخب مصر خلفًا للبرتغالي كارلوس كيرزش.

وجاء قرار تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيا للمنتخب عقب استقرار أعضاء مجلس الجبلاية على اختيار مدير فنى مصرى لقيادة كتيبة الفراعنة خلال الفترة القادمة، التى يستهلها منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار خلال صيف 2023.

وكان اتحاد الكرة قد رفض تجديد عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى البرتغالى للفراعنة، الذى انتهى عقده تلقائيًا بعدم تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم عقب الخسارة من السنغال فى الدور الفاصل بركلات الترجيح.