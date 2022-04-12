الأمن_العام يعلن القبض على 6 في جرائم متنوعة.. مخدرات وسرقة وسطو (فيديو)

أعلن الأمن العام، الثلاثاء، القبض على 6 متهمين في جرائم متنوعة.

وألقت القوات القبض على مقيم بحوزته مبلغ 36 ألف ريال مزيفة و10 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر و4 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في الحدود الشمالية.

كما تم القبض على مواطن ظهر عبر فيديو وهو يعتدي على امرأة بسلب حقيبتها أثناء سيرها في أحد الطرق العامة بالقريات.

وألقي القبض على ثلاثة مواطنين نفذوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة 3 مركبات ومواقع تحت الإنشاء ونشل وسلب أشخاص والسطو على منازل في الدمام.

وجرى القبض على مواطن بحوزته 226 كيلوجراما من نبات القات المخدر مخبأة في مركبته في عسير.