أمير الشرقية يكرم مياه ايفال لإطلاقها حملة “ايفال الخير”

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يوم الأحد الماضي ، شركة المشروبات النقية، والمدعومة من مجموعه عجلان واخوانه، وذلك في الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة، بفندق كمبينسكي العثمان بالدمام، نظير دورها في إطلاق حملة ” ايفال الخير” والتي تهدف لتحقيق الاستدامة المالية، عبر توفير الدعم للجمعية من خلال تخصيص جزء من مبيعات مياه ايفال عبر منصاتها الإلكترونية كمورد طويل الأمد يسهم في إيفاءها ببعض الالتزامات تجاه الأيتام الذين تقوم على رعايتهم ودعمهم.

وتسلم التكريم، مدير عام شركة المشروبات النقية الاستاذ سعد بن عجلان العجلان، وبحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الأستاذ ماجد الحقيل.

وقدم العجلان الشكر والتقدير لسموه الكريم على تحفيز مثل هذه المبادرات المجتمعية والوطنية، والتي تحرص عليها قيادتنا الكريمة، وتهتم بالشراكة مع القطاع لتقديم مبادرات مجتمعية تخدم فئات غالية من أبناء وبنات الوطن.

وأضاف في تصريح صحفي بهذه المناسبة، نقدم لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية اعتزازنا بهذه الشراكة التي نهدف من خلالها لتحقيق الوصول لهذه الفئات المستحقة، وفق ما يعزز حضورنا في تحقيق متطلبات المسئولية الاجتماعية بطرق حديثة، وعبر مشاركة مجتمعية تتيح لعملاء مياه ايفال الحصول على احتياجهم من المياه المخصصة للشرب، وفي الوقت نفسه يشتركون معنا في دعم استحقاقات الجمعية تجاه كل المستفيدين من خدماتها في مختلف مناطق المملكة.