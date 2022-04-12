وفد أمني تركي رفيع المستوى يزور مصر قريباً

يزور وفد أمني تركي رفيع المستوى، مصر خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما أوردته قناة العربية عن مصادرها.

ويناقش الوفد الأمني التركي في القاهرة الملفات العالقة ومنها العمل على التقارب الأمني.

كما يناقش الوفد التركي سحب العناصر غير الليبية من ليبيا، وسط ترتيبات للقاء بين وزيري الخارجية المصري والتركي، وتقييم النقاط العالقة لوضع آلية حل لها.

وقالت المصادر إن القاهرة متمسكة بعدد من النقاط بينها تنظيم الإخوان الإرهابي، فيما تسعى الاستخبارات التركية إلى رفع مستوى التنسيق مع مصر.

وأفادت المصادر بأن الاستخبارات التركية تريد تعاوناً مع مصر يشمل التنظيمات الإرهابية وليبيا.