رياح وسحب رعدية في 4 مناطق خلال ساعات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، الثلاثاء، إلى تعرّض أربعة من مناطق المملكة إلى رياح سطحية وسحب رعدية خلال ساعات.

وذكر المركز في سلسلة تنبيهات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن منطقة نجران تشهد سحباً رعدية ورياحاً سطحيّة مؤثّرة على مدى الرؤية الأفقية.

وتضمن المحافظات والمراكز المتأثرة في نجران: بدر الجنوب، ثار، حبونا، نجران، يدمة، حتى الساعة العاشرة مساء.

كما تشهد منطقة عسير نشاطاً في الرياح السطحية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في محافظات ومراكز أحد رفيدة، والحرجة، وبيشة، تثليث، وطريب، وظهران الجنوب ومواقع أخرى، حتى الساعة العاشرة مساء.

ويستمر في المنطقة الشرقية تكوّن السحب الرعدية حتى الساعة الثانية صباح الأربعاء، في محافظات ومراكز: الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، العديد، القطيف، بقيق رأس تنورة.

أما في منطقة الرياض فيمتد تأثير الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة 11 مساء، وتؤثر على محافظات ومراكز: الحريق، الخرج، الدلم، العاصمة، الدلم، الدرعية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما، المناطق المفتوحة والطرق السريعة.