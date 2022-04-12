موجة غبار تضرب القصيم.. في طريقها للرياض

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن موجة غبار وأتربة مثارة تؤثِّر على أجزاء من منطقة القصيم.

وذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماع تويتر أن الأقمار الصناعية توضّح تأثر أجزاء من القصيم بالأتربة، ومن المتوقع أن تؤثر خلال الساعات القادمة على أجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة.