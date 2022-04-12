موجة غبار تضرب القصيم.. في طريقها للرياض

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن موجة غبار وأتربة مثارة تؤثِّر على أجزاء من منطقة القصيم.
وذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماع تويتر أن الأقمار الصناعية توضّح تأثر أجزاء من القصيم بالأتربة، ومن المتوقع أن تؤثر خلال الساعات القادمة على أجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة.
🛑الأقمار الصناعية توضّح موجة من #الغبار والـ #أتربة المثارة على أجزاء من منطقة #القصيم ويتوقع بمشيئة الله أن تؤثر خلال الساعات القادمة على أجزاء من منطقة #الرياض بما فيها العاصمة.#نحيطكم_بأجوائكم #الأرصاد_مهمة_في_حياتنا pic.twitter.com/bE1HarJwaX
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) April 12, 2022