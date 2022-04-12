الأخبار المحلية

موجة غبار تضرب القصيم.. في طريقها للرياض

12 أبريل 2022 · < 1 minute

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن موجة غبار وأتربة مثارة تؤثِّر على أجزاء من منطقة القصيم.

وذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماع تويتر أن الأقمار الصناعية توضّح تأثر أجزاء من القصيم بالأتربة، ومن المتوقع أن تؤثر خلال الساعات القادمة على أجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة.