النيابة توضّح عقوبة جريمة الاحتيال المالي

أعلنت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقوبة جريمة الاحتيال المالي.

وقالت النيابة العامة إن جريمة الاحتيال المالي تتحقق بالاستيلاء على مال الغير بأي ممارسات احتيالية وكاذبة، من شأنها إحداث انطباع بتحقيق ربح وهمي أو مكاسب مزعومة على خلاف الحقيقة، تكون مصحوبة بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها.

وأشارت إلى أن كل مَن استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وذكرت النيابة أن عقوبة جريمة الاحتيال المالي، هي السجن مدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.