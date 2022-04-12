توقيف 174 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 174 مخالفًا لنظام البيئة، 51 مواطنًا و101 مقيم من الجنسية السودانية، و11 مقيمًا من الجنسية الهندية، و6 مقيمين من الجنسية البنجلادشية، ومقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمًا من الجنسية الصومالية,

وارتكب الموقوفون مخالفات رعي 3015 متنًا من الإبل و10953 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، داعياً إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.