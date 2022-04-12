مرضى ينجون من بتر أقدامهم في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل

نجح الفريق الطبي بمستشفى الملك سلمان التخصصي في حائل بقيادة الدكتور ابراهيم الرشيدي المستشار في القسطرة والأشعة الداخلية بإنقاذ 3 مرضى مصابين بالسكري، من بتر أقدامهم بعد إصابتهم باعتلال في الشرايين الطرفية السفلية.

وأوضح تجمع حائل الصحي أن الحالة الأولى لمريض في العقد السابع من العمر ،وكان يعاني من جروح تقرحية مزمنة في القدم، وانسداد في شريان الحوض الحرقفي الخارجي، ما تسبب له بنقص التروية الدموية للقدم.

أما الحالتان التي أجريت لهما عملية القسطرة بتقنية الأشعة التداخلية – هما في العقد السادس من العمر ، فكانا يعانيان من عدم القدرة على المشي بسبب انسداد شريان الفخذ، والشرايين أسفل مفصل الركبة .

وبدوره أكد مدير مستشفى الملك سلمان التخصصي الأخصائي أول فايز مياح الشمري، أن الدعم الكبير من الإدارة التنفيذية في التجمع لمستشفى الملك سلمان التخصصي، من نواحي الخدمات الطبية واستقطاب الكفاءات من مختلف التخصصات، كان سبباً في ملامسة احتياجات المستفيدين وتقديم الخدمات لهم بجودة عالية .