ريال مدريد يخسر من تشيلسي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة من تشيلسي بنتيجة 3-2 مساء الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي.

واستفاد ريال مدريد من الفوز بنتيجة 3-1 في إنجلترا خلال لقاء الذهاب.

افتتح ماسون ماونت التسجيل للبلوز بعد ربع ساعة من إنطلاق المباراة، ثم عزز زميله روديجر التقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة 51، ثم أضاف تيمو فيرنر الثلاثية قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بربع ساعة، قبل أن يحرز رودريجو هدف تقليص الفارق بعد 5 دقائق فقط، عند الدقيقة 80.

وفي الشوط الإضافي الأول، أحرز كريم بنزيما هدف ريال مدريد الثاني وهدف الصعود للدور المقبل، عند الدقيقة 96، ليقود «الملكي» إلى المربع الذهبي.