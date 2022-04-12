طهران: ندرس بناء نفق «تحت البحر» يربط إيران بقطر

تدرس طهران إمكانية حفر نفق تحت البحر يربط بين إيران وقطر.

صرح بذلك وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، لوكالة “إيرنا”، في معرض حديثه حول نتائج زيارة وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، إلى إيران.

وأشار رستم قاسمي إلى تشكيل لجنة مشتركة بين إيران وقطر لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي حول هذا المشروع.

وذكر أنه جرى البحث مع الجانب القطري حول مختلف القضايا المتعلقة بالاستفادة من طاقات جزيرة كيش والمحافظات الساحلية الإيرانية في سياق دعم إيران لكأس العالم في 2022,، وكذلك النقل الجوي وتوفير حاجات قطر من المواد الغذائية، حيث تم في ختام الزيارة توقيع 6 وثائق للتعاون.