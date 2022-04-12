د. راسخ الكشميري يكتب: شهباز شريف والعلاقات الباكستانية السعودية #مقالات

الستار الذي رُفع وكشف عن حركة الانصاف في منتصف ٢٠١٨م بصفته حزبا تسيد كرسي الحكم في باكستان أسدل في العاشر من إبريل ٢٠٢٢م بعد أن حجب البرلمان الباكستاني الثقة عن رئيس الوزراء الأسبق عمران خان ما أدى إلى إنهاء الحكم السياسي لحركة الانصاف والتي قدمت استقالات جماعية من البرلمان كما ظهر حتى الآن، على أنها كشفت أنها لن تستقيل من مجلس الشيوخ حتى لا تفسح باب المجال أمام التشريعات القانونية على مصراعيه للحزب الحاكم.

وعلى كل حال السؤال الذي يطرح نفسه بعد أن تبوأ رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف سدة الحكم في باكستان بتاريخ ١١ إبريل ٢٠٢٢م عما سيكون عليه مستقبل العلاقات السعودية الباكستانية خصوصا وأن العلاقات السياسية بينهما في الفترة ما بعد ٢٠١٩م فتَرت بسبب الاختلاف في وجهات النظر حيال بعض القضايا التي تخص البلدين، وقد كان على رأسها قضية كشمير والتي تصرف فيها وزير الخارجية الباكستاني الأسبق بطريقة غير دبلوماسية أدت إلى تأزيم الأمور، فماذا في جعبة السيد محمد شهباز شريف لترميم الشقوق الموجودة في جدران العلاقات بين البلدين؟!

يظهر من سياق الخطاب الأولي الذي طرحه في البرلمان الباكستاني بعد انتخابه رئيسا للوزراء إدراكه حجم الخطأ الدبلوماسي الذي ارتكبه عضو حركة الانصاف شاه محمود قريشي وتأسف عليه، ذكر ذلك عند الحديث عن العلاقات الباكستانية السعودية والتي خصص لها دقائق، حيث ذكر مواقف المملكة العربية السعودية الدائمة والداعمة لباكستان، ووصفها بأنها الصديق العريق، والأخ الشفيق.

وذكر أنه عندما واجهت باكستان عقوبات اقتصادية بسبب التجارب النووية التي أجراها شقيق شهباز شريف رئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف لم تتقدم لمد يد المساندة إلى باكستان إلا المملكة العربية السعودية بتصريحها أن السعودية ستلبي احتياجات النفط الباكستانية كاملة، كما استشهد بمركزية المملكة العربية السعودية الاسلامية من خلال تناوله الحرمين الشريفين وأنهما مهوى أفئدة المسلمين من كل فج عميق، مختتما حديثه عن المملكة بالشكر للقيادة السعودية وخص بالذكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

ذكره السعودية بشكل خاص وتخصيص دقائق للحديث في العلاقات الباكستانية السعودية دليل على أن للمملكة العربية السعودية -حامية الحرمين الشريفين- مكانة خاصة لديه، وأنه سيحاول باهتمام بالغ إعادة العلاقات السعودية الباكستانية إلى نصابها الطبيعي وبشكل عاجل وسريع، كما أن أولى وجهات رئيس الوزراء الباكستاني الخارجية ستكون كما هو متوقع السعودية ومن ثم الصين، وأجزم -وجزمي هذا بناء على المعطيات التاريخية السابقة- أن المملكة لن تألوا جهدا في دعم باكستان مستقبلا خصوصا في ظل قيادة شهباز شريف لباكستان، وأن القضايا التي تختلف فيها وجهات النظر سيتم التعاطي فيها بطرق دبلوماسية، وهذا هو المأمول دائما في العلاقات الخارجية، وهو احترام وجهات النظر والوصول حيالها إلى مسلَّمات ترضي الطرفين، فالطرق الشعبوية التي كانت تسلكها الحكومة السابقة المتمثلة في حركة الانصاف لم تكن تنتج إلا أثرا سلبيا لم تستفد منه باكستان ولا المملكة، ومن المتوقع أن يزول هذا الأسلوب مع القيادة الباكستانية الجديدة.