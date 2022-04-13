توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية في حين يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الشمالي.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.