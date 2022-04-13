تحذير من #أخطر_كويكب يقترب من #الأرض #عاجل

حذر خبراء من أخطر كويكب يقترب من الأرض، وحددوا موعد اختراق الكويكب الضخم مدار الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، وذلك في 13 أبريل 2029، اي بعد 7 سنوات، وهو أمر يشكل خطورة كبيرة تتجاوز ما سبقه.

والكويكب لا يشكل خطرا على الأرض حتى الآن، ولكن العلماء يعتقدون أنه مروره القريب من كوكبنا يمكن أن يغير مساره، وهذا يشكل خطرا على الأرض، بحسب ما ذكر موقع مجلة “فوربس” الأميركية .

وأوضح العلماء أنه جرى اكتشف هذا الجرم السماوي عام 2005، وتقدر نصف قطر دائرته بنحو 340 مترا، وهو ما يوازي طول مبنى “إمباير ستيت” الشهير في نيويورك.

وتوقع العلماء وصول الكويكب الذي يطلق عليه “أبوبيس”، إلى مدار الأقمار الاصطناعية، الذي يبعد عن الأرض 37 ألف كيلومتر.

وكان الاعتقاد السائد عند اكتشاف الكويكب أنه يسير على مسار تصادمي مع الأرض، كما يعتقد أن اقترابه من الأرض، سيكون حدثا نادرا لا يقع إلا مرة كل ألف عام.