واتساب يقدم خدمة جديدة تبهر العالم

يعتزم تطبيق واتساب إضافة خدمة جديدة تبهر العالم ، بعد أن أضاف خدمات عديدة في وقت قصير، ويعتزم حاليا إدخال خدمة الرسم، بما يضفي طابعا جماليا على استخدام التطبيق.

ذكر تقرير إخباري أن تطبيق التواصل الفوري “واتساب”، أن تطبيق واتساب يجهز أدوات رسم جديدة لبعض الأشخاص الذين يستخدمون النسخة التجريبية منه على الأجهزة التي تعمل بنظام “آي أو أس”، المشغل لهواتف آيفون.

وقال موقع (WABetaInfo) الإخباري التقني الذي يتابع أخبار “واتساب” إن واتساب يخطط لتوسيع نطاق نشاط هذه الأدوات في وقت لاحق، بعد تثبيت تحديث جديد للتطبيق.

وأشار إلي أن أدوات الرسم الجديدة في التطبيق هي: قلمان وأداة طمس (blur)، وهي موجودة لدى مستخدمي “واتساب” الذين يستعملون هواتف “آيفون” عندما يحملون الصور. ولكن الجديد هو واجهة محرر الرسم، الذي لا يحتاج إلى صور لكي يعمل.

ويخطط واتساب لطرح هذه الخدمة الجديدة على النسخة التجريبية المتاحة لمستخدمي أجهزة “أندرويد” في وقت لاحق، ومع إضافة هذه الخدمة الجديدة، يكون تطبيق واتساب، قد وسّع من نطاق خدماته من النصوص إلى الوسائط المتعددة والوثائق، والآن الرسم.