ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية بسبب توجه عالمي 

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا متأثرة بالتوجه العالمي نحو التحوط بالمعدن النفيس في مواجهة التضخم.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الأربعاء ليسجل 237.53 ريال (63.34 دولار)، مقابل 235.89 ريال (62.9 دولار) الثلاثاء.

وارتفع جرام الذهب عيار 18 في المملكة، اليوم الأربعاء ،إلى 178.15 ريال (47.50 دولار)، مقابل 176.92 ريال (47.17 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) في السعودية اليوم الأربعاء نحو 207.85 ريال (55.42 دولار)، مقابل 206.4 ريال (55.04 دولار) بنهاية تداولات أمس الثلاثاء.

سعر الذهب الاقتصادي

كما سجل سعر الذهب الاقتصادي في السعودية ليسجل جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء ،نحو 138.56 ريال (36.95 دولار)، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 118.77 ريال (31.67 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية اليوم نحو 7387 ريالا (1970 دولارا)، كما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1663 ريالا (443.37 دولار).