إصابات #كورونا حول العالم تتجاوز نصف مليار 

أظهرت بيانات حديثة اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، تجاوز إجمالي إصابات كورونا العالمية حاجز النصف مليار إصابة.

وأوضحت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن إجمالي إصابات “كوفيد-19” حول العالم بلغت 500 مليون و903 آلاف و88 إصابة.

وبحسب أحدث إحصائية نشرتها الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني ، وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا حول العالم إلى 6 ملايين و185 ألفا و143 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ986 ألفا و408 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ661 ألفا و741 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و710 وفيات.

كورونا في تايلاند

سجّلت تايلند خلال الـ24 ساعة الماضية 23015 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و106 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة التايلاندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 ملايين و948 ألفًا و869 إصابة بكورونا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26 ألفًا و395 وفاة.

كورونا في اليونان

سجلت اليونان 15331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و69 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و195 ألفا و887، والوفيات إلى 28 ألفا و 274 .

كورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا 176303 إصابات جديدة بفيروس كورونا و361 وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة .

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بأن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع بذلك إلى 23 مليونا و17 ألفا و79 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 132 ألفا و378 حالة .

كورونا في النمسا

سجلت النمسا 8651 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية و44 وفاة .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و4 آلاف و69 إصابة، والوفيات إلى 16 ألفا و286 حالة .

كورونا في كوريا الجنوبية

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم 195755 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 15 مليونا و930 ألفا و644 إصابة.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الفترة نفسها 184 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 20 ألفا و34 حالة.