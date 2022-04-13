الأرصاد: أمطار على مناطق عسير وجازان والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على مناطق عسير والباحة وجازان.

أمطار رعدية على منطقة عسير

وأوضح أن الأمطار الرعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة

كما نبّه المركز من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مدينة الباحة, ومحافظة (العقيق, والقرى, والمندق، وبلجرشي, وبني حسن) والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن التنبيه يستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

ونبّه المركز من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، على محافظات الدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.