مصرع 10 بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي بحادث مروّع في مصر

شهدت مصر حادث مروه اليوم راح ضحاياه “عشرة أشخاص بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي لقوا مصرعهم جراء حادث سير وقع اليوم الأربعاء في محافظة أسوان جنوب البلاد”.

وقام محافظ أسوان بالاشراف على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابى حادث طريق أبو سمبل / أسوان بإجمالى 14 سائح فرنسى وبلجيكى .. والفحوصات تؤكد إستقرار حالتهم الصحية .. والحادث يودى بحياة 10 أشخاص أخرين نتيجة تصادم أتوبيس سياحى بسيارة نقل

ووقع حادث سير عند الكيلو 43 على طريق أبو سمبل / أسوان بين أتوبيس سياحى وسيارة ربع نقل إنتقل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى المستشفى الجامعى للإطمئنان على الحالات المصابة بالحادث بإجمالى 14 سائح منهم 8 فرنسيين و 6 بلجيكيين .

ومن خلال غرفة عمليات متحركة قام المحافظ بالإشراف على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين الذين تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية ، كما تم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة بعد نقلهم بواسطة 35 سيارة إسعاف مجهزة بأطقم طبية من أطباء ومسعفين بجانب الأدوية والمحاليل حيث تم تقديم الخدمة العلاجية علي أعلي مستوي للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى الجامعى .

وتم التأكيد على أن المصابين حالتهم مستقرة ، ويتم تقديم الرعاية العلاجية المتكاملة على أعلى مستوى لهم ، وهو الذى لاقى إرتياح الفوج السياحى الفرنسى والبلجيكى .

والجدير بالذكر بأن الحادث المرورى بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين ، وواحد بلجيكى ، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة إصطدام الأتوبيس السياحى رقم ( ع ن ج 673 ) المتجة إلى مدينة السياحية ، وسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل .