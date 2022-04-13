“الصحة الخليجي” يحذر من الاعراض الخمسة لتناول السكريات في رمضان

حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من تجاوز الحد الموصى به طبيا. في تناول السكريات خلال شهر رمضان، وقال أن الحد المسموح به في تناول السكريات يقدر للشخص البالغ بـ 7 ملاعق صغيرة من السكر (34 جرام) يومياً.

وأدرف المجلس، في بيان، بأن من يتجاوز في تناوله للسكريات الحد الموصى به طبياً من المتوقع بأن يشعر بخمسة أعراض، أولها الخمول بعد الأكل، أو الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية، أو الشعور بالعطش، وأيضاً تراكم الدهون بالجسم، وختاماً إرتفاع نسبة السكر بالدم.

وشدد مجلس الصحة الخليجي على ضرورة اتباع نظام صحي متوازن خلال فترة الافطار أو السحور وأن يكون متنوع، ولتجنب حصول المضار الخمسة يجب التقليل في استهلاك الحلويات خصوصاً أثناء وجبة الإفطار أو بعدها مباشرة.