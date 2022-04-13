الصحة تستعرض أهمية #الجرعة_التنشيطية

أكدت وزارة الصحة على أن ‏الجرعة التنشيطية مهمة جدًا لرفع مناعة الجسم والمحافظة عليها في مستوى مرتفع، وتؤخذ بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وحددت الوزارة عبر تويتر، لمن تأخذ الجرعة التنشيطية ومتى تؤخد وأهميتها.

وأوضحت أن الجرعة التنشيطية تأخذ للجميع من عمر 16 سنة وأعلى ، ولأصحاب الأمراض المزمنة ، وكبار السن.

وأشارت أن الجرعة التنشيطية تؤخذ بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية.

واكدت أن الجرعة التنشيطية تساهم في رفع المناعة للوقاية من العدوى ، والحد من الأعراض الخفيفة والمتوسطة بنسبة 70% في حالة الإصابة ، كما أنها تحد من المرض الشديد والتنويم بنسبة 90% على الأقل.