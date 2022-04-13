أول تعليق من محمد صلاح بعد خروج مصر من نهائيات كأس العالم

كشف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، كيفية تخطيه إحباط عدم التأهل إلى كأس العالم والبطولة المفضلة التي يأمل في الفوز بها مع ليفربول.

وقال صلاح في تصريحات لقناة بي إن سبورتس ” سعدت جدا عندما رأيت الجدارية الخاصة بي داخل النادي، فرؤية تقدير الجمهور إحساس رائع وأنك قدمت شيئا في تاريخ النادي”.

وأضاف “الاحتفالان على الجدارية اختيارهما كان جيدا ومتناسقا، أحب نادي ليفربول كثيرا والجماهير دائما تدعمني، وهم أيضا يرون أنني أقدم كل ما أملك من أجلهم. علاقتي بهم رائعة دائما”.

وتابع “هناك الكثير من الحديث عن عقدي، أنا في فترة مهمة وكذلك الفريق. لن أكون أنانيا وأتحدث عن عقدي ومستقبلي الآن، نحن أمام الفترة الاهم في الموسم ويجب أن نكون في قمة تركيزنا”.

وعن تجاوزه إحباط عدم التأهل لكأس العالم مع منتخب مصر قال ” الأمر كان محبطا للغاية بعد عدم النجاح، أجلس مع نفسي كثيرا وأفكر كثيرا. أعلم أن الحزن سيستمر ولكنني قررت أن أواصل التركيز مع فريقي لمحاولة إنهاء الموسم بأفضل شكل”.

وكشف صلاح عن عدم حديثه مع ساديو ماني عقب المباراة مشيرا إلى أنه لم يتحدث معه في أي تفاصيل بخصوص المباراة.

وأتم صلاح تصريحاته “لو سنحقق بطولة واحدة من باقي الموسم سأختار دوري أبطال أوروبا، إنه حلمي منذ الصغر. فزت بها مرة وأريد تكرار ذلك”.