كيف تبدأ التداول عبر الإنترنت وربح المال (دليل شامل للمبتدئين)

ازداد الإقبال على التداول عبر الإنترنت بشكل ملحوظ مؤخرًا بفضل تطوّر شبكة الإنترنت وانتشارها على نطاق واسع في ظل وجود حواسيب تتمتع بأداء فائق. التداول عبر الإنترنت هو تبادل الأصول المالية عبر شبكة الإنترنت، بمعنى بيع وشراء أزواج العملات والأسهم والسلع والعملات الرقمية من خلال منصات التداول التي تتيحها شركات الوساطة بغرض تحقيق الربح من تحرّكات أسعار هذه الأصول في الاتجاه الذي تضعه في توقعاتك.

نقدم لك في هذه المقالة دليل شامل للبدء في التداول عبر الإنترنت، بحيث تتمكن من تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.

ما هي الخيارات المتاحة للتداول عبر الإنترنت؟

يوجد عدد من الخيارات المتاحة أمامك للبدء في التداول، ومن أبرزها:

– تداول العقود مقابل الفروقات: تعتبر العقود مقابل الفروقات أسرع وأرخص الوسائل التي تمكّنك من الاستفادة من الأسواق المالية. تقوم من خلال تداول العقود مقابل الفروقات بشراء أو بيع عقد لسوق محدد، مثل سوق الأسهم أو السلع. والأمر الذي يحدث بشكل فعلي هو أنك لا تقوم بشراء شيء ملموس من السوق، ولكن عقد بقيمة السلعة التي تريد شراءها.

فمثلًا، إذا كنت تتوقع أن سعر الذهب سيشهد ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكي فسوف تقوم بشراء الذهب وبيع الدولار الأمريكي مقابل سعر محدد. وفي هذه الحالة، أنت لا تمتلك قطعة ذهبية بالفعل، ولكنك فقط تفتح عقد بسعر محدد حتى يكون بإمكانك بيعه مرة أخرى على أمل ارتفاع السعر وحصولك على أرباح نقدية. ويستقطب هذا النوع من التداول العديد من المتداولين، لأنه متوفر مع تسهيلات أو روافع مالية تتيح لك البدء كمتداول بمبلغ بسيط.

– تداول العملات الأجنبية أو الفوركس: يعتبر تداول الفوركس أو أزواج العملات الأجنبية، أي القيام بتبادل عملة بعملة أخرى على أساس توقع ارتفاع قيمتها بهدف تحقيق الربح، أكثر أشكال التداول انتشارًا على الإطلاق. ويعد الفوركس أضخم الأسواق وأكثر الأسواق العالمية المدرّة للربح بحجم يبلغ تداول 5 ترليون دولار يوميًا، حيث قد يتمكّن بعض المتداولين من تحقيق ربح يُقدّر بنسبة 10% من رأس المال الذي قاموا باستثماره أو ربما أكثر من ذلك بكثير، ولكن ما يزال من الطبيعي أيضًا وقوع الخسارة لمن لا يعرف كيفية التعامل مع السوق باحترافية.

يعتمد التداول في سوق الفوركس على تداول أزواج العملات، مما يعني أنه عند شرائك عملة ما، تقوم في الوقت نفسه بعملية بيع لعملة مقابلة لها والعكس صحيح. ومن أكثر أزواج العملات شيوعًا في سوق الفوركس: اليورو/الدولار الأمريكي (EUR\USD)، والدولار الأمريكي/ الين الياباني (USD/JPY)، والجنيه الإسترليني/ الدولار الأمريكي (GBP/USD).

ومن أهم الأشياء التي تميّز سوق تداول الفوركس عن غيره من الأسواق المالية هي استخدام التسهيلات أو الرافعة المالية، وهي طريقة تسمح للمستثمرين بالتداول بمبالغ مالية مضاعفة في حساباتهم من خلال الحصول على ما يشبه قرض تمنحه لهم شركة الوساطة حتى يكون بإمكانهم الشراء والتداول بأحجام كبيرة، وبالتالي حصد مكاسب ضخمة مع عدم تخطي خسارتهم مبلغ الإيداع.

– تداول العملات الرقمية أو الكريبتو: العملات الرقمية هي عبارة عن أصول رقمية يتم تصميمها لتعمل كوسيط بغرض تبادل الأموال أو أي أشياء ذات قيمة ضمن ما يسمى بالمعاملة المالية. وتسمى هذه العملات أيضًا بالعملات الإلكترونية، لأنه يتم تداولها من خلال الإنترنت فقط، كما يتم استخدامها في عالم التشفير من أجل تأمين العمليات المالية، والتحكم في إضافة الوحدات أو حذفها، والتحقق من صحة هذه العمليات وتوثيقها.

يوجد الآلاف من العملات الرقمية المتاحة للتداول حول العالم اليوم، ومن أشهرها البيتكوين (Bitcoin)، الإيثريوم (Ethereum)، البيتكوين كاش (Bitcoin Cash)، والريبل (Ripple). لكن عند البدء، سيكون من الأفضل لك التركيز على العملات الرقمية المعروفة التي بإمكانك جمع معلومات كافية حولها والتنبؤ بأسعارها وخط سير نشاطاتها على منصات التداول، حتى تضمن تحقيق أرباح جيدة من خلالها وتلافي مخاطر تقلبها قدر الإمكان.

كيف يمكنني البدء في التداول عبر الإنترنت؟

في البداية، لن يكون تعلّم التداول عبر الإنترنت من الأمور السهلة عليك، وخاصة في أشكال التداول الذي تُقدّر أحجامها بتريليونات الدولارات. ولكن تساعدك منصات التداول عبر الإنترنت مثل منصة أكسيا في تسهيل الأمر عليك ومنحك فرص تيسّر عليك للاستثمار وجني الأرباح.

وهنا يمكنك البدء في التعلم والتدريب خطوةً بخطوة لتزيد من فرص النجاح عند خوض تجربة التداول. يتم البدء في التداول أولًا من خلال التسجيل المباشر مع منصة التداول من خلال الخطوات التالية:

فتح حساب تداول عبر الإنترنت .

تعرّف على خطوات إنشاء وتمويل الحساب الاستثماري مع أكسيا

البدء في دراسة السوق والبحث بشكل مكثف. تعلم التحليل الفني والأساسي لفهم المخططات البيانية. اكتساب خبرات حول كيفية البدء بالممارسة الفعلية للتداول في سوق الفوركس. البدء بالتداول من خلال المخاطرة بجزء صغير من المال، حتى تتمكن من تعلّم التداول بشكل فعلي وسليم.

يعتبر التداول عبر الإنترنت في مختلف الأصول المتاحة أمامك فرصة عظيمة للاستثمار إذا ما استندت إلى أسس سليمة وخطة تداول محكمة مع إيلاء الكثير من التركيز على أشكال تحليل السوق المختلفة، حينها فقط ستتمكن من إدارة أموالك الخاصة بالتداول بشكل ناجح وتحقيق الأرباح المجزية.