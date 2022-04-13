تراجع إصابات ووفيات كورونا بالعالم لثالث أسبوع على التوالي

انخفضت الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد التي أبلغت بها منظمة الصحة العالمية للأسبوع الثالث على التوالي، وهو اتجاه ساعده على الأرجح تخفيف برامج الاختبارات والمراقبة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في أحدث تقرير أسبوعي لها عن الجائحة، والذي نشر الثلاثاء، إن أكثر من 7 ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 24% مقارنةً بالأسبوع السابق.

وانخفض العدد الأسبوعي لوفيات كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 18%، ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة.

وقالت منظمة الصحة إن هذه الانخفاضات “يجب تفسيرها بحذر” لأن الكثير من الدول التي شهدت انحساراً في تفشي الفيروس غيّرت استراتيجيات الاختبار الخاصة بها، وهو ما يعني الكشف عن عدد أقل بكثير من الحالات.