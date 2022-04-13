أخبار دوليّة

#أمريكا.. القبض على مطلق النار في بروكلين

13 أبريل 2022 · < 1 minute

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن شرطة نيويورك ألقت القبض على المشتبه به في إطلاق النار في بروكلين.
وأصيب 16 شخصاً على الأقل، في حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك خلال ساعة الذروة الصباحية.
وقالت الشرطة إن الرصاص أطلق داخل محطة الشارع السادس والثلاثين في منطقة سانسيت بارك في حي بروكلين، حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني أنه عُثر على “عبوات ناسفة لم تنفجر”، لكن بحسب تغريدة للشرطة “لا توجد الآن عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي”.