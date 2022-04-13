أمريكا.. القبض على مطلق النار في بروكلين

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن شرطة نيويورك ألقت القبض على المشتبه به في إطلاق النار في بروكلين.

وأصيب 16 شخصاً على الأقل، في حادث إطلاق نار وقع داخل إحدى محطات مترو الأنفاق في مدينة نيويورك خلال ساعة الذروة الصباحية.

وقالت الشرطة إن الرصاص أطلق داخل محطة الشارع السادس والثلاثين في منطقة سانسيت بارك في حي بروكلين، حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأوضح متحدث باسم الدفاع المدني أنه عُثر على “عبوات ناسفة لم تنفجر”، لكن بحسب تغريدة للشرطة “لا توجد الآن عبوات ناسفة قابلة للتشغيل في الوقت الحالي”.