محام يكشف طرق الجناة في جرائم الاحتيال المالي

كشف المحامي مسفر العاطفي عن أبرز طرق الجناة في جرائم الاحتيال المالي.

وقال العاطفي إن جرائم الاحتيال المالي تتم بمساعدة المجني عليهم، وذلك في مداخلة لقناة «الإخبارية».

ونصح العاطفي، الجميع بأخذ الحيطة والحذر حتى لا يتحولون إلى ضحايا لجرائم الاحتيال المالي.

وأكد أنه لولا مساعدة المجني عليهم للجاني لما وقعت نسبة كبيرة من جرائم الاحتيال المالي.

ودلل على ذلك بتسليم البعض أرقام التحقق التي يتم طلبها منهم إلى شخص آخر من دون أن يعلمون عنه أي شيء سوى أن المحتال يتحدث اللهجة السعودية.

وأوضح أن إحدى القضايا المعروضة أمامه شهدت استيلاء محتال على 200 الف ريال من أحد ضحاياه بمجرد إرسال رابط إليه.