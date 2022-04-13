أسرة الطالب ضحية «مشاجرة جدة» تعفو عن المتسبب لوجه الله

أعلنت أسرة الطالب ضحية المشاجرة التي وقعت بينه وبين آخر في مدرسة غرناطة المتوسطة في مدينة جدة عفوها لوجه الله عن الطالب المتسبب في القتل.

وأوضحت أسرة الطالب الذي لقي مصرعه يوم الأحد الماضي: “أسرة الطرف المعني في الحادثة قامت بواجب العزاء الآن، وبُلغت في مجلس العزاء بالعفو لوجه الله الكريم عن ابنهم فيما يخص الحق الخاص”.

وكانت جموع غفيرة شيَّعت أمس الطالب ضحية المشاجرة في مسجد القريقري بحي الصالحية.

وكان الأمن العام قد أعلن، يوم الأحد، مباشرة شرطة جدة بلاغ عن وقوع مشاجرة بين طالبين في مدرسة بجدة، وهما مواطنان، عمر كل منهما 15 عامًا، انتهت بوفاة أحدهما.