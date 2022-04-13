في مباراة مجونة.. ليفربول يتعادل مع بنفيكا ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعدما تعادل مع بنفيكا البرتغالي اليوم بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في إياب ربع النهائي.

استفاد ليفربول من فوزه ذهابا في البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصعد لمواجهة فياريال الإسباني في نصف النهائي.

وخلال لقاء اليوم تقدم إبراهيما كوناتي بهدف في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل بنفيكا في الدقيقة 32 عن طريق جونسالو راموس.

وفي الدقيقة 55 يسجل فيرمينو هدف ليفربول الثاني قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثالث لصالح الريدز في الدقيقة 65.

ويسجل رومان لاعب بنفيكا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 73 قبل أن يسجل داروين الهدف الثالث في الدقيقة 81.

شارك نجمنا المصري محمد صلاح في المباراة منذ الدقيقة 57 كبديل وصنع هدفا سجله ساديو ماني ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكاد صلاح أن يسجل بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن تمر الكرة بجوار القائم ليفشل صلاح في التسجيل.