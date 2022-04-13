مانشستر سيتي يفلت من كمين أتليتكو مدريد ويتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال

تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني سلبياً أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب واندا ميترو بوليتانو معقل الأتلتي، في إياب الدور ربع النهائي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت على ملعب الاتحاد وانتهت بتفوق السيتي بهدف دون مقابل سجله البلجيكي كيفين دي بروين.

الشوط الأول كان سجالاً بين الفريقين وأراد فريق أتلتيكو مدريد تسجيل هدف التقدم ولكن صلابة الدفاع الإنجليزي وقفت حائلاً.

في الشوط الثاني واصل فريق أتلتيكو مدريد محاولاته لكنه فشل في تحقيق الفوز.

ونال البرازيلي فيليبي مدافع فريق أتلتيكو مدريد بطاقة حمراء في الدقيقة ٩١.

وبهذا التعادل يتأهل فريق مانشستر سيتي للدور نصف النهائي من أجل ملاقاة فريق ريال مدريد الإسباني.