مفاجأة.. القبض على حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

قامت السلطات الكونغولية، بإلقاء القبض على أوليفييه سافاري الحكم المساعد الذي سيتواجد ضمن طاقم التحكيم في مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب “الأهلي وي السلام”.

وأفاد موقع “فوت أر دي سي” الكونغولي، أن أحد القضاة ادعى أن أولفييه سفاري قد أهانه، ليتم اعتقال الحكم وحبسه بسبب هذه الأزمة.

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من جان جاك ندالا حكم ساحة ويعاونه أوليفييه سفاري والقمري سليمان أمل الدين، والكاميروني نغوا بليس يوفين حكمًا رابعًا، وعبيد الشارف حكمًا للتقنية الفيديو، ويساعده عبد الحق تشيالي.

وأشار الموقع ذاته أن هذه المأساة القانونية من المحتمل أن يكون لها تداعيات على بقية مسيرة سفاري المهنية، وربما تؤدي لغيابه بالفعل عن مباراة الأهلي والرجاء التي سيشارك في إدارتها مع مواطنه حكم الساحة جان جاك ندالا.