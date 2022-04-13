بالمواعيد.. جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أُسدل الستار على مباريات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بتأهل فريقي مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين للمربع الذهبي.

وتمكن فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح من التأهل لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بتعادله مع بنفيكا بثلاثة أهداف لمثلهما، مستفيدًا من فوزه ذهابًا في البرتغال بثلاثة أهداف لهدف.

ولحق مانشستر سيتي بليفربول بعدما فرض التعادل السلبي على أتلتيكو مدريد الإسباني، ليتأهل لنصف النهائي بعدما فاز ذهابًا على ملعبه بهدف نظيف سجله كيفن دي بروين.

وبذلك، ضرب فريق مانشستر سيتي موعدًا مع ريال مدريد الإسباني الذي أقصى تشيلسي الإنجليزي في دور نصف النهائي، فيما سيواجه ليفربول نظيره فياريال، بعد فوز الأخير على بايرن ميونخ الألماني.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ونستعرض تباعًا مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستُقام مباراتي الذهاب بين ليفربول ضد فياريال، ومانشستأُسدل الستار على مباريات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بتأهل فريقي مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين للمربع الذهبي.ر سيتي ضد ريال مدريد، أحد يومي 26، 27 إبريل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما ستُقام مباراتي الإياب أحد يومي 4، 5 مايو في التاسعة مساءً أيضًا.