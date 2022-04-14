الموعد والقنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية العراقي والشباب في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الشباب مباراة قوية مساء اليوم أمام القوة الجوية العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

الشباب يدخل اللقاء بهدف واحد فقط وهو الفوز واستمرار النتائج المميزة في الفترة الأخيرة على المستوى الآسيوي وتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.

ويحتل الشباب صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ويأتي الجوة الجوية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر قناة SSC داخل المملكة العربية السعودية.

كما تنقل قنوات “بي إن سبورتس” المخصصة لدوري أبطال آسيا المباريات في باقي الدول العربية.