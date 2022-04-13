الصحة تضبط 680 مخالفة في عيادات الأسنان .. #عاجل

أعلنت وزارة الصحة،اليوم، ضبط 680 مخالفة في عيادات الأسنان، وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إن الإخفاق أو الإهمال في الالتزام بالممارسات الصحية في عيادات الأسنان يؤثر على صحة الإنسان.

وأهابت بالجميع الإبلاغ فورًا عن أي مخالفة عبر التواصل مع الصحة_937.

وبينت الوزارة أن المخالفات تمثلت في استخدام أدوات ومنتجات غير مصرح بها من الهيئة العامة للغذاء،والدواء، وممارسة المهنة بدون ترخيص، قصور في نظام مكافحة العدوى داخل العيادات، عدم وجود قائمة بأسماء الأطباء وامتيازاتهم، وتجاوز الاختصاص.

وأطلقت وزارة الصحة حملة لضبط المخالفات والممارسات المخالفة بعيادات الأسنان، والتي أعلنت عن حصيلة ضبطياتها في يومها الثالث.