الموعد والقنوات الناقلة لمباراة التعاون أمام سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق التعاون مساء اليوم الخميس أمام سباهان أصفهان الإيراني ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

التعاون يدخل اللقاء بهدف واحد وهو الانتصار وتعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام باختاكور الأوزباكي بهدف نظيف وضرورة تصحيح الأوضاع.

وحرص الجهاز الفني للتعاون على إعادة ترتيب الأمور في الأيام الماضية للوصول بالفريق إلى الشكل الصحيح.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا خلال الموسم الحالي 2021-2022.

وستُنقل المباراة عبر شبكة “SSC” ومنصة “شاهد” الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية