نجم الأهلي المصري ينجو من الإعتزال ويعود إلى المستطيل الأخضر

تأكد عودة المدافع المغربي بدر بانون لاعب فريق الأهلي المصري للمشاركة في التدريبات مع ناديه بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة.

وغاب بانون لفترة طويلة بسبب إصابته بفيرس كورونا وما تعرض له بعدها من مضاعفات على مستوى القلب قبل أن يخضع لبرنامج علاجي شامل في الأيام الماضية.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب مؤخرًا عن اكتمال شفائه وجاهزيته للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي لينجو من شبح الاعتزال والذي كان يطارده.

وسيشارك اللاعب مع ناديه عقب لقاء الإياب أمام الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.