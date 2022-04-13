وزير الصحة يوضح أهداف “عمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الخاص”

أوضح وزير الصحة، فهد الجلاجل أهداف وفوائد تنظيم عمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الخاص خارج أوقات العمل الرسمية.

وقال الجلاجل إن تنظيم عمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي، يتيح فرص وخيارات أكثر للمستفيدين، وتمكين الممارسين في خدمتهم الانسانية، ويعظم التكامل بين القطاع العام والخاص، وفق تراخيص تضمن الالتزام بضوابط سلامة المرضى وأداء عالي في القطاع العام والخاص.

وكان مجلس الوزراء قد أقر الموافقة على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي.