الحوار الوطني يسقط على المعلم.. وردود فعل غاضبة .. #عاجل #حواركم #المعلم #فيلم_المعلم #الحوار_الوطني

فاجأ مركز الحوار الوطني متابعيه، اليوم، بفيلم قصير،عن العملية التعليمية، عنوانه “المدرسة” فاز بالمركز الرابع في مسابقة المركز.

وأثار الفيلم الذي نشره المركز على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، تخطى إلى غضب عارم بين متابعي منصات التواصل،

ويتناول الفيلم طلابا يكرهون الذهاب للمدرسة خوفا من معلميهم، بينما أولياء أمورهم ينصحونهم بها، وانتقلت كاميرا الفيلم مابين “أوجه المعلم المتجهم ومناظر الطلاب الخائفين منه” ما أدى إلى سيل من النقد والامتعاض من قبل المعلقين.

وعبر كثيرون عن غضبهم من محتوى الفيلم الذي يسييء إلى صورة المعلم، ودوره في العملية التعليمية ويصوره بطريقة غير لائقة

وقال حساب يحمل “ابو نجود”: “اذا كان هذا الفيديو بحق المعلم يفوز بجائزة مركز الحوار الوطني، فلا تثريب على بقية المجتمع

كلمة أخيرة لكل معلم ومعلمة، افتخروا بما تقدمونه من عمل فإن لم تجدو تقدير الناس فما عند الله خير وأبقى”

وقال معلم: “بعد قرابة 7 سنوات تصدرونه مرة أخرى، لماذا و قد جرحتمونا سابقا، والان تعيدون الجرح ما المغزى و ماوراء الأكمة

أهذه هي رسالة المركز و دوره الريادي، أن ينزل للقاع و ينشر ما يكدر الصفو

وعلق ثالث: “بقدر ماكان العمل يسيء لرسالة المعلم لم اتوقع ان يكون العمل من اعلامي كان يجب ان يعي ما يكتب، ولكن يبدو إن المحكمين اعلاميون مثله أرادو الوقوف مع زميلهم الذي ارى انه محسوب على مركز الحوار نفسه”