هذه تفاصيله.. حريق هائل في مدينة نصر بالقاهرة

نشب حريق هائل، في منطقة مدينة نصر بالقاهرة بسبب انفجار أحد خطوط الغاز .

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بجوار النادي الأهلي في مدينة نصر، ودفعت قوات الحماية المدنية على الفور بـ 4 سيارات إطفاء.

وجرى محاصرة النيرات ومنع امتدادها للأماكن المجاورة وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية لمكان الحريق أن سبب نشوبه هو حدوث انفجار في أحد خطوط الغاز جوار النادي.

‏‎واعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن ‎القاهرة تمكنت من السيطرة على حريق نشب فى أحد خطوط الغاز بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر إثر حدوث تسرب بالخط المشار إليه أثناء قيام لودر بأعمال حفر بالمنطقة لصالح شركة المياه.