الصحة تكشف تفاصيل إنقاذ حياة رضيع في جازان #عاجل

قالت صحة جازان ، إن فريق طبي ينقذ حياة طفل بعمر “3” أيام من فتق خلقي بالحجاب الحاجز بمستشفى صبيا العام.

وفي التفاصيل ، أوضحت صحة جازان عبر تويتر ، أن طفل حديث الولادة “3 أيام” يعاني من صعوبة في التنفس منذ الولادة نتيجة انتقال الأمعاء والقولون بالتجوف الصدري ، استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأوضحت أنه بعد إجراء الكشف علية تبن وجود فتق خلقي بالحاجب الحاجز، وتقرر علاج الطفل حتى استقرار حالتة الصحية من حيث التنفس.

وأكدت أنه تم اجراء عملية جراحية لإصلاح الفتق وتكللت ولله الحمد لانجاح ، وتحسنت حالة الطفل وتم ايقاف جهاز التنفس الصناعي عنه لاعتماده على نفسه ومغادرته المستشفى بعد تماثلة للشفاء .