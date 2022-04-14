الصحة تسجل 103 إصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس 14 أبريل 2022، عن تسجيل 103 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وتسجيل 255 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، وتسجيل حالة وفاة واحده فقط.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في السعودية إلى 752,291 حالة ، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 738,266 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أن إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، بلغ 9063 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (63,653,183) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.