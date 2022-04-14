أصدرت سفارة المملكة لدى الفلبين تنبه المواطنين من الحالة المناخية وأخذ الحيطة والحذر من إعصار “ميجي”.

وقالت السفارة عبر تويتر: نظراً لما تشهده جمهورية الفلبين حالياً من ظروف مناخية بسبب إعصار ميجي تأمل السفارة من المواطنين الكرام المتواجدين في جمهورية الفلبين إتخاذ الحيطة والحذر وفي حال وجود طارئ لاسمح الله التواصل مع السفارة على الأرقام التالية:

ولقي 42 شخصاً على الأقل مصرعهم في وسط وجنوب الفلبين أمس ، حيث تسببت العاصفة الاستوائية ميجي بفيضانات وانزلاقات تربة، وفقا لآخر حصيلة أعلنتها السلطات الفلبينية. التي علقت البحث عن مفقودين مساء.

وما تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين في قرى جبلية غارقة في الوحل.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن ثلاثة أشخاص قتلوا أيضا في إقليم نيغروس أورينتال وثلاثة آخرين في جزيرة مينداناو الجنوبية.

وفر أكثر من 17 ألف شخص من منازلهم. ولقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم في قرى حول بايباي، وفقد 26 شخصا وجرح حوالي مئة آخرين حسب السلطات المحلية.

و”ميجي” المعروفة في الفلبين باسمها المحلي “أغاتون” هي أول عاصفة استوائية كبرى هذا العام. وغالباً ما تضرب الفلبين كوارث طبيعية. وهي تشهد عشرين عاصفة كل عام. وفي 2013 ، أدى هايان أقوى إعصار وصل اليابسة على الإطلاق إلى مقتل أو فقدان أكثر من 7300 شخص.

وتسببت العاصفة بأمواج عالية في البحر مما أجبر عشرات الموانئ على تعليق أنشطتها ومنع حوالى ثمانية آلاف شخص من السفر قبل عطلة عيد الفصح.