تسبب التسمم.. تحذيرات من شرب كميات كبيرة من المياه بعد السحور

قال الدكتور بدر ناصر المسيعيد، استشاري جراحة مسالك بولية، إن التسمم المائي، حالة نادرة تحدث عند شرب كميات كبيرة من المياه خلال فترة قصيرة.

وأضاف أن الكميات تختلف من شخص لآخر، مشيرا إلى أن قد يكون 3 لترات في 24 ساعة مناسبة لشخص دون آخر، محذرا من شرب أكثر من 6 لترات في 24 ساعة فقد يكون خطر والأفضل تجنبه.

وتأتي تلك التحذيرات بالتزامن مع قيام البعض بعادات يومية خاطئة في رمضان بشرب كميات كبيرة من المياه عند السحور، ظنا أها تحمي من العطش أثناء الصيام.

ويصيب التسمم المائي عادة الرياضيين خصوصا العدائين بشرب كميات كبيرة من الماء في فترة قصيرة، والمصابين بأمراض كلى لعدم قدرتهم على إخراج الماء، والمصابين بخلل بالإحساس بالعطش فيستهلكون كميات كبيرة.

وعن أخطاره، قال “المسيعيد”، إنه يؤدي إلى خلل في تركيز الصوديوم في الدم واعتلال في عمل الدماغ، يؤدي إلى ضعف تركيز المريض واعتلال عمله العصبي مع غثيان وقد يهدد حياته.