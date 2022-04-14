في بيان رسمي.. ليفربول يعلن وفاة أحد مشجعيه في مباراة بنفيكا

كشف نادي ليفربول الإنجليزي في بيان رسمي عن وفاة أحد مشجعي الريدز خلال مباراة الفريق أمس أمام بنفيكا البرتغالي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب “أنفيلد” في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على بنفيكا بنتيجة 6-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأكد نادي ليفربول، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر” “مع الأسف الشديد يمكننا أن نؤكد أن مشجعًا أصيب بالمرض قبل مباراة أمس، ضد بنفيكا، وقد رحل للأسف”.

وأضاف المتحدث باسم النادي ” أولا قبل كل شيء تعازي الجميع في النادي مع أسرة المشجع والأصدقاء ونود أن نقدم الشكر إلى خدمات الطزارىء على جهودهم في تقديم الرعاية وتقديرنا للأطباء على مساعدتهم”.

يذكر أن ليفربول سيواجه فياريال الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.