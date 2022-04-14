مفاجأة.. اختفاء لاعب الرجاء المغربي قبل مباراة الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا

غادر يوسف غرب، لاعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي، مران الفريق منذ أسبوع ولم يعد للنادي مجددا وذلك قبل ساعات من مباراة الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لصحيفة le 360 فإن يوسف غرب غادر الرجاء المغربي الأسبوع المنقضي بعد الانتهاء من الحصص التدريبية، وقرر عدم العودة مجدداً، وذلك هرباً من دكة بدلاء رشيد الطاوسي المدير الفني للفريق المغربي، الذي لم يعتمد عليه بشكل أساسي منذ عودته من فترة الإعارة التي قضاها في رايون سبور الرواندي.

وأشار الموقع المغربي، إلى أن يوسف غرب قرر الرحيل عن صفوف الرجاء المغربي، بسبب استبعاده بشكل كامل من حسابات الطاوسي، بعد عودته من الإعارة التي قضاها بين صفوف رايون سبور الرواندي، ليقرر الهروب من دكة البدلاء ومغادرة المغرب من أجل الانتقال إلى الدوري الإسباني، بعدما فقد الأمل في الحصول على فرصة مع الفريق المغربي.

يعد يوسف غرب أحد اختيارات جمال السلامي المدير الفني السابق للرجاء المغربي، الذي تمت إقالته قبل أشهر قليلة، وذلك بعدما لفت اهتمام المدرب بإمكانياته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، قبل أن يقرر الطاووسي الإطاحة به خارج حساباته بعد تولي مهمة القيادة الفنية للفريق المغربي.