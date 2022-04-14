“الوئام” تكشف.. بيراميدز يرفض رحيل نجمه للنصر

أغلق مسئولو بيراميدز بطل مصر الباب على رحيل إبراهيم عادل، لاعب الفريق إلى صفوف النصر السعودي، مع مطلع الموسم الجديد، خوفًا من العودة سريعًا إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي والزمالك.

وتلقى مسئولو بيراميدز، اتصالات من قبل بعض شركات التسويق الرياضي، لعرض عليهم رغبة النصر السعودي، في التعاقد مع إبراهيم عادل، مع مطلع الموسم الجديد.

ورفض مسئولو بيراميدز فكرة رحيل إبراهيم عادل خليجيًا مهما كانت الإغراءت المالية، خوفًا من العودة سريعًا إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي أو الزمالك.

وستقر مسئولو بيراميدز على رحيل إبراهيم عادل، حال تلقيه عرضًا أوروبيًا كبيرًا.