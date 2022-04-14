مكافأت خيالية.. الاتحاد العربي يضع الرتوش الأخيرة على بطولة الأندية

وضع الاتحاد العربي لكرة القدم الرتوش الأخيرة على بطولة الأندية المقرر انطلاقها في سبتمبر من العام الجاري بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد العربي بالأمس.

وقال جاء الله السلمي أمين عام الاتحاد العربي في تصريحات لصحيفة “الرياضية السعودية ، ” جدول البطولات العربية الموسم المقبل تضم البطولة العربية للمنتخابات تحت 20 عام وتحتضنها السعودية”.

وتابع :” هناك مقترح لإقامة بطولة مجمعة سيتم الإعلان عنها غير البطولة العربية للأندية وأن جوائز تلك البطولة تصل إلى 6 ملوين دولار”.

وواصل :” المشكلة الوحيدة التي تواجة الاتحاد هي جدول مباريات الأندية العربية وازدحامه”.

ومن المنتظر مشاركة النصر والهلال والاتحاد والأهلي من السعودية في تلك البطولة.